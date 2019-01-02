Galatasaray'da Serdar Aziz Fatih Terim ile 17.30'da görüşecek
Galatasaray'da Serdar Aziz, Fatih Terim ile 17.30'da görüşecek. A Spor muhabiri Emre Kaplan sıcak gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Serdar, Galatasaray'da kalmak istediğini ve kendisini suçlu hissetmediğini söylemişti. Ama bir hatası olduysa özür dileyebileceğini de belirtmişti. Serdar'ın kadroya katılmasını bekliyoruz." dedi.
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