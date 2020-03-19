Galatasaray'da şampiyonluk hesapları
Süper Lig'de 3. sırada bulunan Galatasaray, son 8 maçından galip ayrılarak şampiyonluğu kazanmanın planlarını yapıyor.
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