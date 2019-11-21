Galatasaray'da rota yerli oyuncular

Bu sezon yabancı oyuncularından verim alamayan Galatasaray, transferde strateji değiştirdi.

Sarı kırmızılı yönetim teknik direktör Fatih Terim'in raporu üzerine ara transfer döneminde yerli futbolculara ve gurbetçilere öncelik verecek.

Finansal Fair Play sınırlaması nedeniyle oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda serbest kalacak türklere yöneldi.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan için girişimlere başladı.

Sarı-kırmızılılar bu transferleri gerçekleştirip kadrodaki yerli kalitesini artırmayı planlıyor.

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Emre Kılınç, bu sezon 10 maça çıkarken 3 gol-5 asist üretti.

10 numarada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu sezon Sivasspor'un yükselen yıldızı konumunda. bu sezon 12 maçta görev alan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol üretti.

23 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ise bu Çaykur Rize'de 9 maçta, 1 gol kaydetti.