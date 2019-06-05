Galatasaray'da rota Kenan Karaman
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ı gündemine aldı.
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