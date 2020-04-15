Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci! Bunu da yaptı
Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci... Kolombiyalı yıldız, corona virüsü (koronavirüsü) salgını nedeniyle lige verilen arada, sarı kırmızılıların mali yönden sıkıntı yaşamasını engelleyecek bir hamleye onay verdi. İşte detaylar...
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