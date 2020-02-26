Galatasaray'da Onyekuru yükselişe geçti
Galatasaray'ın ara transferde Monaco'dan kadrosuna kattığı eski oyuncusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altındaki performansıyla yükselişe geçti.
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