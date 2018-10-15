Galatasaray'da Onyekuru görüşme odasında
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nijerya Milli Takımı'ndan Çarşamba günü dönmesi beklenen Onyekuru ile özel bir görüşme yapıp, genç oyuncuya uyarılarda bulunacak.
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