Galatasaray'da Onyekuru alarmı
Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru'ya Anderlecht talip oldu. Sarı-kırmızılı ekibin en büyük avantajı Onyekuru'nun Galatasaray'da kalmak istemesi.
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