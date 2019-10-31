Galatasaray'da ocak operasyonu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kadroda revizyon için kolları sıvadı... Beşiktaş yenilgisi sonrası oyuncularını eleştiren Terim, yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alabilir.
Teknik heyet, özellikle sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı yabancı oyuncuların takımı gerçek anlamda sahiplenmediğini düşünüyor. Bu nedenle Fatih Terim devre arasında 3 yabancı futbolcuyla yolları ayırmayı planlanıyor.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde sahaya süreceği 11'de de değişiklik yapacak.
Uzun süren sakatlığının ardından forma şansı bulduğu Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında beğeni toplayan Şener Özbayraklı, Mariano'nun yerine sağ bekte görev yapacak. Sol bekte ise Yuto Nagatomo'nun yerine Emre Taşdemir'in oynaması bekleniyor.
Forma şansı bulduğu 5 Süper Lig maçında 3 asist yapan Ömer Bayram'ın Rizespor karşılaşmasında 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de oynaması beklenen bir diğer isimse Adem Büyük.
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