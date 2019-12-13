Galatasaray'da Nzonzi gerçeği!
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin antrenmanda yedek takımda yer aldığı için sahayı terk ettiğini ve bunun üzerine kadro dışı bırakıldığını söyledi.
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