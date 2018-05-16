"Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkan olamaz"
Fotomaç Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminin Dursun Özbek ve Ozan Korkut arasında geçeceğini söyledi
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