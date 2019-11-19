Galatasaray'da Mario Lemina da sakatlandı
Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor... Sarı kırmızılı takımda sakatlar kervanına eklenen son isim Lemina oldu.
Galatasaray'da Mario Lemina da sakatlandı.
Milli maçlarda 3 oyuncusu sakatlanan sarı kırmızılılara Gabonlu yıldızdan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Lemina'nın sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Galatasaray'da, milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul'a dönen Muslera'nın bel ağrısı, Babel'in de sol dizindeki sıvı birikimi nedeniyle günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi...
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luyindama'nın sağlık durumu hakkındaki açıklamanın, futbolcunun İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacağı belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'da Radamel Falcao, tedavisi için yeniden İspanya'ya gitti. Burada bir hafta kalacak Kolombiyalı yıldızın, İstanbul'a dönükten sonra tedavisi Galatasaray kulübünün sağlık merkezinde devam edeceği vurgulandı.
Sarı kırmızılılarda Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de tedavisi sürüyor.
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