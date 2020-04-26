Galatasaray'da Marcao indirimden muaf tutulacak!
Galatasaray'da yönetim corona virüsü nedeniyle oyuncularının maaşlarında indirim kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar yıllık 800 bin Euro kazanan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'yu ise bu uygulamanın dışında tutacak.
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