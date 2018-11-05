Galatasaray'da Maicon gidecek 3 yıldız gelecek
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    Galatasaray'da Maicon gidecek 3 yıldız gelecek

    Devre arasında transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'un gönderip 3 oyuncu almayı hedefliyor...

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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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