Galatasaray'da Maicon gidecek 3 yıldız gelecek
Devre arasında transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'un gönderip 3 oyuncu almayı hedefliyor...
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