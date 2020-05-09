Galatasaray'da maaş sorunu!
Yaşanan corona virüsü salgını sonrası kulüpleri zor günler bekliyor. Liglere ara verilmesi sonrası yayın gelirleri, sponsor gelirleri ve seyirci gelirlerinden faydalanamayan ekiplerden Galatasaray, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu seçti. Ancak yabancı futbolcular ücretlerinde indirime sıcak bakmıyor. İşte detaylar...
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