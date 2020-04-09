Galatasaray'da maaş indirimi pazarlığı sürüyor
Galatasaray Yönetimi, maaş bütçesini düşürmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, son lig maçının tarihi olan 15 Mart sonrası için ücretlerde indirime gitmeyi hedefliyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
- CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp!
- Galatasaray U19 takımı Fenerbahçe'yi devirdi! Karşılaşmadan kareler...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
- Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama: Mario Lemina...
- Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...
- İspanyollar yazdı! Galatasaraylı yıldız Real Madrid'e
- Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.