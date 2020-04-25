Galatasaray'da maaş indirimi krizi!
Galatasaray yönetimi, futbolculardan istediği maaş indirimi konusunda şu ana kadar beklediğini alamadı. Başkan Mustafa Cengiz, corona virüsü salgını sürecinde ekonomik olarak yaşanan zorluklar sebebiyle futbolculardan yüzde 30'luk indirim istediklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiye kadar yapılan görüşmelerden sadece kaptan Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera'dan olumlu yanıt geldi.
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