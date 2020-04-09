Galatasaray'da Luyindama Florya'da çalışma yapıyor
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, kendisini yeni sezona hazırlıyor. Uzun süredir süren sakatlığını atlatan 26 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek yeşil sahada çalışmalar yaptı.
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