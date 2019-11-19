Galatasaray'da Luyindama da sakatlandı
Galatasaray'da sakat oyunculara yenileri eklendi... Ryan Babel ve Muslera'nın ardından Luyindama da milli takımda sakatlandı...
Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor. Sarı kırmızılı takımda sakatlar kervanına eklenen son isim Luyindama oldu... Demokratik Kongolu oyuncu, ülkesinin Gambiya ile oynadığı mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray'da milli arada Fernando Muslera ve Ryan Babel de sakatlandı... Kulüpten yapılan açıklamada Muslera'nın Macaristan ile oynadıkları maçtan sonra Uruguay milli takımı kampından ayrıldığı belirtildi... Ryan Babel'in ise Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkartıldığı ifade edildi...
İki futbolcunun sağlık durumları hakkındaki açıklamanın, oyuncuların İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacağı vurgulandı...
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Radamel Falcao, Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda'nın tedavisi sürüyor...Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam ediyor...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Galatasaray'daki Falcao depremi: Doktorlar teşhisi koydu!
- Ömer Bayram jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
- Galatasaray'a büyük piyango!
- Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız
- Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!
- Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...
- Gündemi sarsacak sözler! "Hakemler Galatasaraylı olunca..."
- Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.