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Galatasaray'da Luyindama da sakatlandı

Galatasaray'da sakat oyunculara yenileri eklendi... Ryan Babel ve Muslera'nın ardından Luyindama da milli takımda sakatlandı...

Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor. Sarı kırmızılı takımda sakatlar kervanına eklenen son isim Luyindama oldu... Demokratik Kongolu oyuncu, ülkesinin Gambiya ile oynadığı mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray'da milli arada Fernando Muslera ve Ryan Babel de sakatlandı... Kulüpten yapılan açıklamada Muslera'nın Macaristan ile oynadıkları maçtan sonra Uruguay milli takımı kampından ayrıldığı belirtildi... Ryan Babel'in ise Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkartıldığı ifade edildi...

İki futbolcunun sağlık durumları hakkındaki açıklamanın, oyuncuların İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacağı vurgulandı...

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Radamel Falcao, Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda'nın tedavisi sürüyor...Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam ediyor...

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19 Kasım 2019 , Salı
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