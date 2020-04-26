Galatasaray'da kriz! Feda için sessizler
Galatasaray, corona virüsü nedeniyle maaşlarda indirim kararı alırken bazı oyuncuların bu çağrıya henüz dönüş yapmaması yönetimi harekete geçirdi. Krizin merkezinde ise Falcao, Belhanda, Feghouli ve Emre Akbaba'nın olduğu iddia ediliyor.
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