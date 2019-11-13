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Galatasaray'da kritik divan kurulu toplantısı

Galatasaray'da gözler divan kurulu toplantısına çevrildi... Seçim iddialarının gündeme geldiği sarı kırmızılı kulüpte kasım ayı olağan divan toplantısı, çarşamba günü saat 13.30'da Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda başkan Mustafa Cengiz'in mahkemenin seçim kararıyla ilgili yapacağı konuşma merak ediliyor... Cengiz'in görevine devam edeceği ve seçime gitmeyeceği yönündeki kararını üyeler önünde de açıklaması bekleniyor.

Divan toplantısının son iki ayda olduğu gibi yine gergin geçebileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, divan kurulu toplantısı öncesi yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelirken, başkan Mustafa Cengiz Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor ama yarın ne gösterir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

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13 Kasım 2019 , Çarşamba
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