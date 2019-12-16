Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor
Ankaragücü ile son dakikalarda yediği gollerle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor. Sarı kırmızılılar ligde 15 haftalık periyotta 21 puan kaybetti.
Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor...
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor karşısında sürpriz bir yenilgi alan sarı kırmızılı ekip için ligde de işler iyi gitmiyor.
2-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği gollerle Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, seyircisi önünde büyük bir şok yaşadı.
Ligin ilk yarısında kalan maçları kayıpsız geçmeyi hedefleyen sarı kırmızılı ekip, Ankaragücü berabereliğiyle 15 hafta sonunda 24 puanda kaldı.
Süper Lig'de geride kalan iki sezonun şampiyonu sarı kırmızılı ekip, bu sezonun ilk 15 haftasında önemli puan kayıpları yaşadı. Ligdeki 15 maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet gören sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar 21 puan kaybetti.
Galatasaray sahasında oynadığı son 3 lig maçında 5 puan kaybetti. son 3 iç saha mücadelesinde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden sarı kırmızılılar, daha önce seyircisi önünde çıktığı 14 karşılaşmada sadece 4 puan bırakmıştı.
Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Galatasaray, gol yollarında sıkıntılı.. sarı kırmızılılar, son 35 sezonun skor üretmekte en çok zorlandığı sezonunu geçiriyor. Galatasaray 15 haftada sadece 17 gol buldu ve tarihi bir kötü performans ortaya koydu.
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