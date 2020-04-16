Galatasaray'da indirim zamanı
Galatasaray Kulübü, futbol takımının bütçesini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler ciddi sıkıntı yaşarken, FIFA geçtiğimiz günlerde yayınladığı bildiride oyuncu ve teknik adam ücretlerinde indirim yapılmasına olumlu yaklaştığını göstermişti. Yönetim, pazartesi gününden itibaren futbolcular ve teknik heyetle görüşmelere başladı.
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