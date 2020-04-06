Galatasaray'da iç transfer mesaisi sürüyor
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek Ryan Donk'la prensipte anlaşıldı. Kiralık sözleşmesinin sonuna gelinen Henry Onyekuru ise, Galatasaray'da kalma isteğini kulübü Monaco'ya bildirecek.
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