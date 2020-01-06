Galatasaray'da hedef Wanyama

Galatasaray yaz döneminde de gündeme gelen Victor Wanyama'yı listenin ilk sırasına aldı.

Tottenham'da ligin ilk yarısında sadece 2 maçta forma giyebilen Wanyama, yeni bir maceraya yelken açmayı planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Tottenham teknik patronu Jose Mourinho'ya Wanyama'yı kiralamak istediklerini iletti. Portekizli teknik adamın da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi..

Bunun üzerine gözler Galatasaray'ın Kenyalı futbolcu ile yapacağı görüşmeye çevirildi. Sarı kırmızılılar önümüzdeki günlerde Wanyama'nın menajeriyle masaya oturacak ve yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

Sarı kırmızılı yönetimin 28 yaşındaki Wanyama'yı herhangi bir ücret ödemeden 1,5 yıllığına kiralamak istiyor.

Tottenham'da dördüncü sezonunu geçiren Kenyalı futbolcunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.