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Galatasaray'da hedef Wanyama

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Nzonzi'nin süresiz kadro dışı bırakılmış olması nedeniyle sarı kırmızılılar ön libero takviyesi için de mesai harcıyor. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Tottenham'da forma giyen Victor Wanyama'yı yeniden gündemine aldı.

Galatasaray yaz döneminde de gündeme gelen Victor Wanyama'yı listenin ilk sırasına aldı.

Tottenham'da ligin ilk yarısında sadece 2 maçta forma giyebilen Wanyama, yeni bir maceraya yelken açmayı planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Tottenham teknik patronu Jose Mourinho'ya Wanyama'yı kiralamak istediklerini iletti. Portekizli teknik adamın da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi..

Bunun üzerine gözler Galatasaray'ın Kenyalı futbolcu ile yapacağı görüşmeye çevirildi. Sarı kırmızılılar önümüzdeki günlerde Wanyama'nın menajeriyle masaya oturacak ve yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

Sarı kırmızılı yönetimin 28 yaşındaki Wanyama'yı herhangi bir ücret ödemeden 1,5 yıllığına kiralamak istiyor.

Tottenham'da dördüncü sezonunu geçiren Kenyalı futbolcunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

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06 Ocak 2020 , Pazartesi
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