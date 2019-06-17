Galatasaray'da hedef Muriç ve Welbeck | Video
Galatasaray golcü transferi için çalışmalara hız verdi. Vedat Muriç için Çaykur ?Rizespor'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, İngiliz santrfor Danny Welbeck'le de temasa geçti.
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