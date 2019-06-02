Galatasaray'da hedef Bruma
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak için çaba sarf ederken diğer taraftan da eski futbolcusu Bruma'yı transfer listesine aldı.
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