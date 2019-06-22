Galatasaray'da hedef 70 milyon Euro
Galatasaray yönetimi, futbol takımının maliyetini azaltmak için kolları sıvadı... Sarı-kırmızılılar, 76 milyon Euro olan maaş bütçesini aşağı çekmeyi hedefliyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!
- Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri
- Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri
- Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
- Fatih Terim'den Diagne ve Belhanda kararı!
- İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istiyor
- Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!
- Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.