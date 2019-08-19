Galatasaray'da Hasan Şaş neden istifa etti? İşte perde arkası
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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