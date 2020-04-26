Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım sesleri!
Corona virüsü salgınının olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer politikasını yerliler üzerinden kurgulayacak. Sarı-kırmızılıların hedefinde ise ilk olarak Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım var.
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