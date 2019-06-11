Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet
Galatasaray, daha önce de gündeme gelen Mısırlı futbolcu? Trezeguet için yeniden harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa'ya 5 milyon ?Euro önerdi.
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