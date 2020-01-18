Galatasaray'da gündem yeniden Mensah - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Galatasaray'da gündem yeniden Mensah

Galatasaray'da gündem yeniden Mensah

Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Ganalı futbolcu için görüşmelere başlandığı iddia edildi.

Galatasaray'da hedef yeniden Bernard Mensah...

Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Galatasaray'da gözleri Ganalı orta sahaya çevirdi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, "Disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 25 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını belirtti. Daha önce de alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Bernard Mensah'ın serbest kalması gündeme gelmiş ancak taraflar sorunu çözmüştü.

Galatasaray bu gelişme üzerine Mensah için yeniden Kayserispor ile temaslara başladı. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için devreye girerken, Kayserispor'a Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon Euro da para teklif edildiği belirtildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştükten sonra Galatasaray'a yanıt vereceği ifade edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Bernard Mensah 4 asist yapma başarısı gösterdi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
18 Ocak 2020 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN