Galatasaray'da gündem Victor Wanyama
Ön libero takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, bu hafta Tottenham'ın Kenyalı futbolcusu Victor Wanyama ile masaya oturuyor.
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