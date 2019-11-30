Galatasaray'da gündem Ricardo Rodriguez

İsveçli sol bekin menajeri Gianluca de Domenico ile İstanbul'da görüşen Galatasaray yönetimi, Milan'la da masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, İsviçre milli takımının sol beki için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

İtalyan kulübünde düzenli forma şansı bulamayan Ricardo Rodriguez, ayrılığa sıcak bakıyor.Milan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez 2017 yazında 15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.