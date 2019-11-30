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Galatasaray'da gündem Ricardo Rodriguez

Ara transfer dönemi için çalışmaları sürdüren Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de sol bek. Ocak ayında Yuto Nagatomo ile yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, Milan'da forma giyen Ricardo Rodrıguez için girişimlerini sürdürüyor.

İsveçli sol bekin menajeri Gianluca de Domenico ile İstanbul'da görüşen Galatasaray yönetimi, Milan'la da masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, İsviçre milli takımının sol beki için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

İtalyan kulübünde düzenli forma şansı bulamayan Ricardo Rodriguez, ayrılığa sıcak bakıyor.Milan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez 2017 yazında 15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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30 Kasım 2019 , Cumartesi
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