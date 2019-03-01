Galatasaray'da gözler Erzurum sınavında
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Galatasaray'da gözler Erzurum sınavında

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray'da gözler ligin 24. haftasında oynayacağı BB Erzurumspor maçına çevrildi.

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01 Mart 2019 , Cuma
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