Galatasaray'da gözler Erzurum sınavında
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray'da gözler ligin 24. haftasında oynayacağı BB Erzurumspor maçına çevrildi.
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