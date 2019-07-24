Galatasaray'da futbolcuların işi zor: "Haydi bravo!" - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Galatasaray'da futbolcuların işi zor: "Haydi bravo!"

Galatasaray'da futbolcuların işi zor: "Haydi bravo!"

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan Sarı-kırmızılılar, sabah idmanına konakladıkları otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında fiziksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenman daha sonra sahaya taşındı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6'ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı.

BARTALI'NİN ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin antrenman sırasında oyuncuları sürekli olarak ateşlemeye ve tempoyu artırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Futbolcuların tempo yitirmemesi için "Haydi, bravo" diyerek devamlı bağıran İtalyan kondisyoner enerjisiyle adeta enerji verdi.

DAHA ÖNCE DE DAĞA ÇIKARMIŞTI

Bartali geçtiğimiz gün de futbolcuları Alp dağlarının eteklerine çıkarmış ve deyim yerindeyse adeta nefeslerini kesmişti. 2500 metre yüksekliğe tempolu yürüyüşle çıkan sarı kırmızılı oyuncular bir hayli yorgun düştmüştü.

MISIMOVIC DE İZLEDİ

Bu arada Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic de antrenmanı izledi. Misimovic ayrıca, idman sahasında bir süre teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

Galatasaray'ın zorlu antrenmanı

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
24 Temmuz 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN