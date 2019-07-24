Galatasaray'da futbolcuların işi zor: "Haydi bravo!"

BARTALI'NİN ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ



Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin antrenman sırasında oyuncuları sürekli olarak ateşlemeye ve tempoyu artırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Futbolcuların tempo yitirmemesi için "Haydi, bravo" diyerek devamlı bağıran İtalyan kondisyoner enerjisiyle adeta enerji verdi.

DAHA ÖNCE DE DAĞA ÇIKARMIŞTI

Bartali geçtiğimiz gün de futbolcuları Alp dağlarının eteklerine çıkarmış ve deyim yerindeyse adeta nefeslerini kesmişti. 2500 metre yüksekliğe tempolu yürüyüşle çıkan sarı kırmızılı oyuncular bir hayli yorgun düştmüştü.



MISIMOVIC DE İZLEDİ

Bu arada Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic de antrenmanı izledi. Misimovic ayrıca, idman sahasında bir süre teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.