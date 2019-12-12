"Galatasaray'da futbolcular ile Fatih Terim arasında sıkıntı var"
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri yorumlayan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Mutlaka futbolcular ile Fatih Terim arasında bir sıkıntı var" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda konuğu olduğu rakibi karşısında reaksiyon gösteremedi ve sahadan 5-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Maçı ve sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında şu ifadeleri kullandı:
"Mutlaka futbolcular ile Fatih Terim arasında bir sıkıntı var. Burada ya Fatih Terim sıkıntı yaşayacak ya da futbolcular."
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