Galatasaray'da forvette kim oynayacak?
Spor Ajansı programında yorumcular Ilgaz Çınar ve Volkan Demir, sakatlıkları bulunan Falcao ve Andone'nin yerine forvet mevkisinde verimli olabilecek isimler değerlendirdi. Peki Galatasaray'da forvette kim oynayacak? İşte detaylar...
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