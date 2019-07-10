Galatasaray'da Fernando'nun yerine Roque Mesa
Galatasaray'ın, Sevilla ile anlaşan Fernando'nun yerini İspanyol ekibinin orta saha oyuncusu ?Mesa ile dolduracağı iddia edildi.
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