"Galatasaray'da Fatih Terim devri bitmiştir!"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Galatasaray'da Fatih Terim devri bitmiştir" ifadelerini kullandı.
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