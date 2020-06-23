Galatasaray'da Falcao'nun durumu belli oldu
Galatasaray'da Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Radamel Falcao'nun durumu belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi. Yıldız futbolcunun tedavisine başlanırken, Kolombiyalı golcünün Başakşehir maçında kadroda olması bekleniyor. Ancak Falcao'nun ilk 11'de olup olmayacağı fiziksel durumuna göre belli olacağı kaydedildi...
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