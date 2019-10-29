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Galatasaray'da Falcao belirsizliği sürüyor

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Falcao'nun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint- Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisiyle tedavisine başlanan Falcao'nun çalışmalarına, fizyoterapist ve kondisyonerler gözetiminde takımdan ayrı devam ettiği kaydedildi.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan ve tedavisi süren Falcao'nun sahalara dönüş zamanı için, günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği duyuruldu.

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29 Ekim 2019 , Salı
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