Galatasaray'da Eduok hamlesi
Galatasaray'da forvet adayları arasına? Erzurumspor'un Nijeryalı futbolcusu Eduok da eklendi.
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