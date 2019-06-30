Galatasaray'da Diagne bilmecesi | Video haber
Galatasaray'da Diagne bilmecesi devam ediyor. Mbaye Diagne'nin yüksek maaş beklentisi teklifleri düşürüyor.
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