Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray cephesinde şok bir gelişme yaşandı.

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Andone ve Donk'un maç kadrosunda olmayacağını söyledi.

İşte Çorlu'nun açıklamaları:

Andone ve Donk bugün tribünde izleyecek maçı. İki oyuncuda çok önemli Andone gol yollarında önemli bir isimdi. Diğeri de Donk tam bir joker isimdi. Stoperlerin sakatlanması ya da kart görmesi durumunda bu görevi en iyi yapacak kişi Donk'tu. Donk'un da bu akşam tribünde olacağını söyleyebiliriz. Fatih Hoca son dakika bir değişiklik yapmazsa tabi. Şu an akıllarda Fatih Terim'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı kafalarda soru işaretiydi merakla bekleniyordu. Orada da bir sürpriz var. Seri çok önemli bir oyuncu. Seri'nin de bu akşam maça kulübede başlayacağını söyleyebiliriz. G.Saray bugün Malatyaspor maçında sahaya çıkan 11'den 5 farklı isimle sahaya çıkacak. Bu da Fatih Terim'in derbiye ne kadar önem verdiğini gösteriyor.