Galatasaray'da corona virüsü atılımı! Maske satışı...
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs), dünya üzerinde yaşayan tüm insanları maske ile yaşama zorunluluğuna itmişti. Bu bağlamda Galatasaray, taraftarlarının ricasını kırmadı ve maske satışına başlayacağını açıkladı.
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