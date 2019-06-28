Galatasaray'da büyük takas | Video haber
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Banega için Galatasaray'a Fernando ile takas önerisi yaptığı kaydedildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği yıldızların başında geliyor Ever Banega...
Sevilla Kulübü ile uzun süredir görüşme halinde olan yönetim önemli mesafe aldı. Son olarak İspanyollar takas önerisinde bulundu.
Galatasaray yönetimi, bonservis ücretini 4 milyon avroya çekmeye çalışırken, Sevilla yetkilileri "Fernando'yu da verin daha da indirim yaparız" teklifinde bulundu.
Cimbom'un Banega'yı 3,5 milyon euro artı Fernando takasıyla bitirmesi bekleniyor.
Arjantinli orta saha, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında forma giyebiliyor. Bu sezon 51 resmi 8 gol ve 11 asiste imza atan Banega, Arjantin milli takım formasını 65 kez terletti.
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