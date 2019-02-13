Galatasaray'da Benfica maçı hazırlıkları tamamlandı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımıyla oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti. Isınma hareketleri başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yoğun yağış altında gerçekleşen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-kırmızılıların yarınki maçın taktik provasını yaptığı öğrenildi.
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