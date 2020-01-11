Galatasaray'da Babel'den sonra 4 ayrılık birden!
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ayrılık sinyali verildi. İlk olarak Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Galatasaray, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Mariano ve Nagatomo ile de yollarını ayıracak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ocak bombası patladı! Süper Lig'in golcüsü takasla Galatasaray'a...
- Manchester United'ın Falcao transferi böyle açıklandı! Tarihe geçti...
- Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!
- Teklif sunuldu! Nzonzi'nin yerine dünya yıldızı geliyor
- Fransızlar açıkladı: Galatasaray teklif götürdü! Fenerbahçe de devrede
- Galatasaray'a stoper transferinde rakip çıktı!
- Galatasaray'ın gözde ismi Kadewere'den transferine dair flaş sözler
- Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi! ''İhanet...''
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.