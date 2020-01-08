Galatasaray'da Babel sürprizi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Ryan Babel bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 20 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları
- Fransızlar açıkladı: Galatasaray teklif götürdü! Fenerbahçe de devrede
- Yıldız futbolcudan bomba itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi ama...
- Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!
- Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
- Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi
- Teklif sunuldu! Nzonzi'nin yerine dünya yıldızı geliyor
- Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.